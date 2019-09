Μάντσεστερ: Ελεγχόμενη έκρηξη σε ύποπτο δέμα στο αεροδρόμιο

Ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών αναπτύχθηκε στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ για να διαχειρισθεί ύποπτο δέμα, προχωρώντας σε ελεγχόμενη έκρηξη του ύποπτου αντικειμένου, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας.

Ο σιδηροδρομικός σταθμός που βρίσκεται στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ εκκενώθηκε σήμερα το πρωί ενώ ένας άνδρας συνελήφθη καθώς υπήρξαν αναφορές για την ύπαρξη ενός ύποπτου δέματος, σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο BBC.

Η αστυνομία του Μάντσεστερ ανακοίνωσε ότι μέλη της ομάδας εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη και ότι το σημείο είχε αποκλεισθεί.

Όλα τα δρομολόγια των τρένων, τραμ και λεωφορείων ανεστάλησαν για ώρες, αλλά ο σταθμός άνοιξε και πάλι στη συνέχεια.

Bomb disposal officers are at #ManchesterAirport transport interchange to assist GMP with enquiries.



As part of their assessment to ensure the package is safe, a controlled explosion took place.



The cordon will remain in place as a precautionary measure as enquiries continue.