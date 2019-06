Συμμαχία Μακρόν-ALDE: Και το όνομα αυτής «Ανανεώστε την Ευρώπη»

Του Γιάννη Ματζίκου

Η κυοφορούμενη από μήνες συμμαχία ανάμεσα στο LREM του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν και το ALDE, την Συμμαχία Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, απέκτησε πια και επίσημα όνομα «Renew Europe» (Ανανεώστε την Ευρώπη).

«Η εντολή που λάβαμε από τους Ευρωπαίους πολίτες είναι να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις που θα ανανεώσουν και θα κρατήσουν ζωντανό το Ευρωπαικό όνειρο» δήλωσε ο επικεφαλής του ALDE, Γκι Φερχόφσταντ.

