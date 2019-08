Συλλήψεις ακτιβιστών - Ανησυχίες για βίαιη καταστολή στο Χονγκ Κονγκ

Στην σύλληψη τριών σημαντικών πολιτικών ακτιβιστών προχώρησαν οι αρχές του Χονγκ Κονγκ λίγες ώρες πριν τις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις για ένα ακόμα σαββατοκύριακο.

Αυξάνοντας τους φόβους για βίαια επέμβαση του Πεκίνου στο Χονγκ Κονγκ το οποίο μαστίζεται από την χειρότερη πολιτική κρίση της ιστορίας του, οι τοπικές αρχές συνέλαβαν τους ακτιβιστές Τζόσουα Γουόνγκ, Αντί Τσαν και και Άγκνες Τσαου.

Συγκεκριμένα, ο Γουόνγκ γενικός γραμματέας του κόμματος Demosisto και ηγέτης των μαθητικών διαδηλωσεων του 2011 που είχαν πραγματοποιηθεί ενάντια στην επιταγή του Πεκίνου για "πατριωτική εκπαίδευση των μαθητών του Χονγκ Κονγκ", συνελήφθη ενώ βρισκόταν σε σταθμό του μετρό. Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα "ο ακτιβιστής απήχθη από δύο μασκοφόρους άνδρες οι οποίοι τον έβαλαν σε ένα μινιβαν".

BREAKING: Prominent Hong Kong activist Joshua Wong has been arrested, according to a statement from the political party he co-founded https://t.co/rxTtk502cO pic.twitter.com/Uj9YbHpLsY — Bloomberg (@business) 30 Αυγούστου 2019

Ο Γουόνγκ που είχε πρωταγωνιστήσει και στις διαδηλώσεις του 2014, είχε αφεθεί ελεύθερος μόλις τον περασμένο Ιούνιο μετά από φυλάκιση σχεδόν ενός έτους. Σε σχετική ανακοίνωση μέσω Twitter προχώρησε και το κόμμα του Γουόνγκ το Demosisto.

BREAKING: Our secretary-general @joshuawongcf was just arrested this morning at roughly 7:30, when he was walking to the South Horizons MTR station. He was forcefully pushed into a private minivan on the street in broad daylight. Our lawyers following the case now. — Demosistō 香港眾志 (@demosisto) 30 Αυγούστου 2019

Στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ συνελήφθη στη συνέχεια ο Αντι Τσαν ηγέτης του απαγορευμένου από τις τοπικές αρχές Εθνικού Κόμματος του Χονγκ Κονγκ, όπως και η Άγκνες Τσαου επιφανής ακτιβίστρια και μέλος του Demosisto.

SITUATION UPDATE: Our member @chowtingagnes has also been arrested this morning. She is being sent to the Wan Chai police headquarters, where @joshuawongcf is currently detained. — Demosistō 香港眾志 (@demosisto) 30 Αυγούστου 2019

Την ίδια ώρα η εφημερίδα Global Times όργανο του ΚΚ Κίνας σχολιάζοντας τις συλλήψεις αναφέρει ότι "έγιναν με σύννομο τρόπο στην προσπάθεια της τοπικής κυβέρνησης να επαναφέρει την κοινωνία στην τάξη".

Η σύλληψη των ακτιβιστών έρχεται λίγες ώρες πριν τις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις τις οποίες είχε απαγορεύσει η τοπική κυβέρνηση με αφορμή τον εορτασμό της επετείου του κινήματος της Ομπρελας του 2014. Σε εκείνες τις μαζικές διαδηλώσεις του οι πολίτες, οι οποίοι αμύνονταν στη ρίψη δακρυγόνων με τις ανοιχτές ομπρέλες τους, διεκδικούσαν μεγαλύτερη αυτονομία από την Κίνα.

Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τους φόβους για βίαια καταστολή των διαδηλωτών αφού τις τελευταίες ώρες υπηρξαν αναφορές περί ανάπτυξης κινεζικών στρατιωτικών οχημάτων κατά μήκος των συνόρων με το Χονγκ Κονγκ.Έπειτα από τις αναφορές αυτοπτών μαρτύρων, τα ξημερώματα της Πέμπτης, το κινεζικό πρακτορείο Xinhua, ανέφερε σε δημοσίευμά του ότι επρόκειτο απλώς για μία ετήσια κινητικότητα ρουτίνας. Στις εικόνες που δημοσίευσε το Xinhua φαίνονται τεθωρακισμένα και και φορτηγά που μεταφέρουν στρατεύματα στα σύνορα και ένα σκάφος του πολεμικού ναυτικού που φτάνει στο Χονγκ Κονγκ.