Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών δυνάμεις και διαδηλωτών στο Χονγκ Κονγκ

Οι αστυνομικές δυνάμεις στο Χονγκ Κονγκ ψέκασαν σήμερα με σπρέι πιπεριού τους διαδηλωτές σε μία προσπάθεια να διαλύσουν μία διαδήλωση, στο οικονομικό κέντρο της πόλης κι αφού είχε προηγηθεί μία ειρηνική διαδήλωση υπέρ των Ουιγούρων.

Δεκάδες αστυνομικοί είχαν παραταχθεί κατά μήκος μιας κεντρικής πλατείας και απέναντι από τους διαδηλωτές, οι οποίοι πετούσαν γυάλινα μπουκάλια, αλλά και πέτρες κατά των αστυνομικών δυνάμεων.

BREAKING: HK police officer pointed gun at a group of protesters in Central. The officers arrived after a Chinese flag was taken down from a pole. pic.twitter.com/kdmX9yNbVG