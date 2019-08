Συγκρούσεις αστυνομίας με διαδηλωτές στο Χονγκ Κονγκ

Με δακρυγόνα και ρίψεις νερού επιχείρησε η αστυνομία να διαλύσει τους διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στο Χονγκ Κονγκ, παρά την απαγόρευση των Αρχών και τις «προειδοποιητικές» συλλήψεις τεσσάρων ακτιβιστών, που συμμετέχουν ενεργά από την αρχή στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που το Πεκίνο επειχειρεί να περιορίσει.

Οι πολίτες που συγκεντρώθηκαν έξω από την τοπική έδρα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας απάντησαν πετώντας πέτρες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, την ώρα που δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωναν και σε άλλες συνοικίες της πρώην βρετανικής αποικίας.

#hkpolice near the govt HQ used water cannon vehicle to disperse protesters for the second time. #antiELAB #HongKongProtests pic.twitter.com/aZHnhDjNnX

Νωρίτερα, οι διαδηλωτές έστηναν οδοφράγματα, χρησιμοποιώντας κάδους απορριμάτων και πινακίδες, αλλά τα εγκατέλειπαν γρήγορα, περίπου κάθε μισή ώρα και μετακινούνταν σε άλλον δρόμο.

Protesters deal with tear gas while the crowd in Cafe Fairwood looks down from above. Witnesses said this tear gas was fired from the roof down onto the crowd/road. pic.twitter.com/oeBniNktyK