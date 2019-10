Στη δημοσιότητα το βίντεο της επιχείρησης κατά του Αλ Μπαγκντάντι

Το βίντεο της επιχείρησης κατά του αρχηγού του Ισλαμικού Κράτους Αμπου Μπακρ αλ Μπαγκντάντι έδωσαν το βράδυ της Τετάρτης οι ΗΠΑ, στο οποίο διακρίνονται οι αμερικανοί κομάντος των Ειδικών Δυνάμεων να παίρνουν θέση έξω από το κρησφύγετο του ηγέτη του ISIS.

Ο Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι προσπάθησε να διαφύγει μέσω τούνελ ωστόσο φαίνεται να αντιλήφθηκε πως δεν θα βγει ζωντανός και έτσι πυροδότησε μια ζώνη με εκρηκτικά που φορούσε.

BREAKING: Pentagon releases new images and video of raid that led to the death of ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi. More tonight with @IanPannell. https://t.co/vZdbdPGr3G pic.twitter.com/iVX3zBDfjl