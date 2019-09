Σκωτία: Παράνομο το κλείσιμο της Βουλής σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο

Το ανώτατο δικαστήριο της Σκωτίας αποφάνθηκε σήμερα πως η απόφαση του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον να αναστείλει τη λειτουργία του κοινοβουλίου για πέντε εβδομάδες είναι παράνομη, ανακοίνωσε η βουλευτής που ηγήθηκε της προσφυγής στο εν λόγω δικαστήριο.

«Τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους υποστηρικτές μας και στη φανταστική νομική ομάδα μας που πέτυχαν την ιστορική απόφαση ότι η διακοπή των εργασιών της Βουλής είναι παράνομη», έγραψε στο Twitter η βουλευτής του Σκωτσέζικου Εθνικού Κόμματος Τζοάνα Τσέρι.

Huge thanks to all our supporters & our fantastic legal team who have achieved the historic ruling that #prorogation is #unlawful #Cherrycase #Brexit #StopTheCoup