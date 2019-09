Σε νέες «επιχειρήσεις» καλεί ο αρχηγός του Ισλαμικού Κράτους

Με ένα τριαντάλεπτο ηχητικό μήνυμά του, ο ηγέτης της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, Άμπου Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, προειδοποιεί ότι «νέες επιχειρήσεις του ISIS βρίσκονται καθ' οδόν».

Το δίκτυο μέσων ενημέρωσης του Ισλαμικού Κράτους έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το πρώτο μήνυμα του Μπαγκντάντι από τον Απρίλιο στο οποίο καλεί σε επιχειρήσεις σε διάφορα μέτωπα.

Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «τις τελευταίες τέσσερις μέρες το Ισλαμικό Κράτος έχει επιτεθεί σε οκτώ χώρες και 92 στόχους».

Baghdadi: In four days, [ISIS] attacked in eight countries and on 92 targets, all specified in timing & targets. Not long after, [ISIS] attacked in 11 countries, in 61 operations in three days; then last year, within 10 days, in 10 wilayat, 152 operations.