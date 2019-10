Σε εξέλιξη η συνάντηση Πούτιν - Ερντογάν

Με τον Τούρκο ομόλογο του, Ταγίπ Ερντογάν συναντάται αυτή την ώρα ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν στο Σότσι. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η κατάσταση στη Βόρεια Συρία, λίγες μόλις ώρες πριν τη λήξη της εκεχειρίας.

Μιλώντας ενώπιον των δημοσιογράφων πριν την έναρξη της συνάντησης, ο Τ. Ερντογάν εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον Βλ. Πούτιν και δήλωσε ότι πιστεύει ότι η πρόσκληση για συνομιλίες θα ωφελήσει, καθώς η περιοχή της Βόρειας Συρίας βιώνει κρίσιμες μέρες.

«Πριν από αυτή τη διαδικασία, είχαμε και πάλι πολλές χρήσιμες συζητήσεις για τα θέματα αυτά. Βεβαίως με την ευκαιρία αυτή θα συζητήσουμε πιο "δυναμικά" την ειρηνευτική επιχείρηση στη Συρία. Πιστεύω ότι αυτή η συνάντηση θα προσφέρει πολύ σοβαρές ευκαιρίες», ανέφερε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

Από τη μεριά του ο Βλ. Πούτιν ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια το επίπεδο των ρωσοτουρκικών σχέσεων έχει ενισχυθεί και πρόσθεσε ότι σήμερα η συζήτηση με τον Τ. Ερνογάν θα βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων στην περιοχή μας. «Υπάρχουν πολλές διαφορετικές δυναμικές σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή, το γνωρίζουμε αυτό», σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Erdogan and Putin had tete-a-tete in Sochi with only presence of an Russian translator pic.twitter.com/VnfR750bbs