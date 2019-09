«Θα απαντήσουμε στην επίθεση αν αποδειχθεί ευθύνη του Ιράν»

Η Σαουδική Αραβία θα απαντήσει κατάλληλα στο Ιράν, εάν αποδειχθεί, από την έρευνα που διεξάγει, ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πίσω από την επίθεση εναντίον των πετρελαϊκών εγκαταστάσεών της Saudi Aramco.

Όπως μεταδίδει το Reuters, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Άντελ αλ Τζουμπέιρ τόνισε ότι η Σαουδική Αραβία βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τους συμμάχους της για να «κάνει τα απαραίτητα βήματα».

Ο Σαουδάραβας αξιωματούχος εμφανίστηκε βέβαιος πως η έρευνα θα αποδείξει ότι οι επιθέσεις της 14ης Σεπτεμβρίου προήλθαν από τον βορρά και ότι «το Ιράν φέρει την ευθύνη».

Παράλληλα, ο κ. Τζουμπέιρ προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να πάρει ξεκάθαρη θέση για το ζήτημα των επιθέσεων.

Το Ριάντ έχει αναφέρει πως από τα ευρήματα της έρευνας μέχρι στιγμής καταδεικνύεται πως χρησιμοποιήθηκαν ιρανικά όπλα στην επίθεση κατά των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, ενώ η Τεχεράνη αρνείται την εμπλοκή της.

Επιπλέον στρατεύματα στον Κόλπο στέλνουν οι ΗΠΑ

Στο μεταξύ χθες ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Μαρκ Έσπερ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον αμερικανικά στρατεύματα στην περιοχή του Κόλπου, για την ενίσχυση της αεράμυνας Σαουδικής Αραβίας.

«Για να αποτραπεί η περαιτέρω κλιμάκωση, η Σαουδική Αραβία ζήτησε διεθνή βοήθεια για την προστασία των κρίσιμης σημασίας υποδομών του Βασιλείου και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζήτησαν επίσης βοήθεια», τόνισε ο Έσπερ, σε συνέντευξη τύπου.



«Ως απάντηση στα αιτήματα των Βασιλειών, ο πρόεδρος Τραμπ ενέκρινε την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων, που θα είναι αμυντικού χαρακτήρα και θα επικεντρωθούν κυρίως στην αεροπορία και στην πυραυλική άμυνα», πρόσθεσε.

The attack on September 14th on Saudi Arabian oil fields represents a dramatic escalation of Iranian aggression. pic.twitter.com/Nf3p7PRJpT