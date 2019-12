Κοινά ναυτικά γυμνάσια Ρωσίας, Κίνας, Ιράν στον Ινδικό Ωκεανό

Το Ιράν, η Κίνα και η Ρωσία ξεκίνησαν σήμερα κοινές ναυτικές ασκήσεις στον Ινδικό Ωκεανό και στον Κόλπο του Ομάν, σε μια πρωτόγνωρη άσκηση ναυτικής συνεργασίας και εκπαίδευσης όπως τη χαρακτήρισε η Μόσχα.

Τα νερά γύρω από το Ιράν έχουν γίνει επίκεντρο διεθνών εντάσεων, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκούν πίεση για τη διακοπή των πωλήσεων ιρανικού αργού πετρελαίου και άλλων εμπορικών σχέσεων.

«Το μήνυμα αυτής της άσκησης είναι η ειρήνη, η φιλία και η σταθερή ασφάλεια μέσω της συνεργασίας και της ενότητας... και το αποτέλεσμά της θα είναι να δείξει πως το Ιράν δεν μπορεί να τεθεί σε απομόνωση», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο ναύαρχος του ιρανικού στόλου Γκολαμρεζά Ταχανί.

Iran, China and Russia have today launched a joint maritime exercise in the Gulf of Oman and parts of the Indian Ocean codenamed "Marine Security Belt" pic.twitter.com/XXdClqaioz

Το τηλεοπτικό δίκτυο ανέφερε πως οι ασκήσεις περιλαμβάνουν τη διάσωση πλοίων όπου έχει σημειωθεί πυρκαγιά ή δέχονται επίθεση από πειρατές καθώς και ασκήσεις με πυρά.

Ο Κόλπος του Ομάν είναι ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος δίαυλος καθώς συνδέεται με τα Στενό του Χορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και το οποίο με τη σειρά του συνδέεται με τον Κόλπο.

China, Iran and Russia will hold a naval exercise together in the Indian Ocean and Gulf of Oman starting Friday amid heightened tension in the region between Iran and the U.S. https://t.co/GtmKJdf7TJ pic.twitter.com/HIW04OR5VU