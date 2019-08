Ρωσία: Φόβοι για αύξηση ραδιενέργειας μετά την έκρηξη σε ναυτική βάση

Στα φαρμακεία σπεύδουν από χθες το βράδυ οι κάτοικοι των πόλεων Αρχάγγελσκ και Σεβεροντβίνσκ για να αγοράσουν ιώδιο, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε πεδίο δοκιμών του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα και να τραυματισθούν έξι

Η ζήτηση σε σκευάσματα που περιέχουν ιώδιο έχει αυξηθεί στις δύο αυτές πόλεις και στα φαρμακεία σήμερα είναι σχεδόν αδύνατον να αγοράσει κανείς σκευάσματα που περιέχουν ιώδιο.

Η έκρηξη σημειώθηκε χθες σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από την πόλη Σεβροντβίνσκ, όπου εν συνεχεία παρατηρήθηκε αύξηση των επίπεδων ραδιενέργειας για μισή ώρα όπως ανακοίνωσε χθες ο Διευθυντής της πολιτικής προστασίας της περιοχής Βαλεντίν Μαγκαμέντοφ, προσθέτοντας ωστόσο ότι τα επίπεδα δεν συνιστούν απειλή για την υγεία και την ζωή των κατοίκων.

