Ροχανί: Συνάντηση με τον Τραμπ μόνο αν άρει τις κυρώσεις

Την άρση των κυρώσεων στην Τεχεράνη ζήτησε σήμερα ο πρόεδρος του Ιράν Χασάν Ρουχανι ως πρώτο βήμα προκειμένου να υπάρξει οποιοσδήποτε διάλογος με τις ΗΠΑ.

Απαντώντας στο «άνοιγμα» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για συνομιλίες, ο Ιρανός πρόεδρος μιλώντας στην κρατική τηλεόραση της χώρας του είπε «δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή αν πρώτα δεν αρθούν όλες οι κυρώσεις». Παράλληλα υποστήριξε ότι το Ιράν δεν θέλει πυρηνικά όπλα.



