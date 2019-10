Πολιτικός αναβρασμός στη Β. Μακεδονία – Ενδεχόμενο παραίτησης Ζάεφ;

Πολιτικές εξελίξεις πυροδοτεί στη Βόρεια Μακεδονία το γαλλικό μπλόκο στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας με την ΕΕ, καθώς σύμφωνα με ΜΜΕ της γειτονικής χώρας ο Ζόραν Ζάεφ εξετάζει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα republika.mk τα ηγετικά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος ήδη συσκέπτονται στο απόηχο του γαλλικού βέτο αναμένοντας τον Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος σύμφωνα με την ιστοσελίδα είχε απειλήσει με παραίτηση σε περίπτωση που η χώρα του δεν ελάμβανε το πράσινο φως για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων.



Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος της χώρας Στέβο Πενταρόφσκι, προγραμματίζει να συγκαλέσει εκτάκτως ευρεία σύσκεψη, με τη συμμετοχή των πολιτικών αρχηγών μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Από τη μεριά του ο υπουργός Εξωτερικών, Νικολά Ντιμιτρόφ με ανάρτησή του στο Facebook έγραψε χαρακτηριστικά: «Το λιγότερο που μας οφείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να είναι ξεκάθαρη απέναντί μας. Εάν δεν υπάρχει πια συναίνεση σχετικά με το ευρωπαϊκό μέλλον των δυτικών Βαλκανίων, εάν η υπόσχεση της Θεσσαλονίκης το 2003 δεν ισχύει, οι πολίτες μας αξίζουν να το γνωρίζουν».

The least that the European Union owes the region is to be straightforward with us. If there is no more consensus on the European future of the Western Balkans, if the promise of Thessaloniki 2003 does not stand, the citizens deserve to know. 1/3