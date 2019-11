Γαλλία: Εκκενώθηκε ο σταθμός Gare Du Nord - Βρέθηκε σάκος με οβίδα

Ο σιδηροδρομικός σταθμός Gare Du Nord εκκενώθηκε στο Παρίσι νωρίτερα, καθώς εντοπίσθηκε ένας σάκος που περιείχε μια οβίδα πιθανότατα των 120 χιλιοστών, ενώ σύμφωνα με την γαλλική Le Figaro ο συγκεκριμένος συναγερμός στον σταθμό δεν ήταν ο μοναδικός μέσα στην ημέρα.

Σύμφωνα με την Le Figaro, δημοσιογράφοι της οποίας είχαν επικοινωνία με τη σιδηροδρομική εταιρεία, ένα τμήμα του σταθμού εκκενώθηκε για περίπου 40 λεπτά, ενώ όπως αναφέρεται αυτός ήταν ο δεύτερος ή τρίτος συναγερμός μέσα στην ημέρα.

Εξάλλου, όπως μεταδίδει το γαλλικό μέσο lci, πρόκειται για βαλίτσα Βρετανού ταξιδιώτη, ο οποίος είναι συλλέκτης πολεμικών αντικειμένων και μετέφερε την παλιά οβίδα στη βαλίτσα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η "Ici" ο Βρετανός ταξιδιώτης είχε όλα τα απαραίτητα έγγραφα μαζί του, ωστόσο η μεταφορά αυτών των αντικειμένων με ή χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα δεν επιτρέπεται εντός του τρένου.

Σύμφωνα με την εταιρεία σιδηροδρόμων, παρόμοια περιστατικά συμβαίνουν «πολύ συχνά, δύο με τρεις φορές τον χρόνο».

Ιταλικά μέσα ενημέρωσης, όπως η Corriere και η La Repubblica μετέδωσαν νωρίτερα ότι στην τσάντα εντοπίστηκε ένας εκρηκτικός μηχανισμός, ενώ δημοσιεύουν και μια φωτογραφία η οποία έχει κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου διακρίνεται να προεξέχει από έναν σάκο μια οβίδα πιθανότατα των 120 χιλιοστών.

London Bridge, The Hague. Now the Gare du Nord in Paris has been evacuated. Black Friday indeed. https://t.co/rm3ssOkOpq