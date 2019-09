Παραπομπή Τραμπ για την υπόθεση της Ουκρανίας θα ζητήσει ο Μπάιντεν

Στα άκρα οδηγείται η κόντρα του Τζο Μπάιντεν με τον Ντόναλντ Τραμπ, με αιχμή την υπόθεση της Ουκρανίας.

Ο Μπάιντεν, που είναι το φαβορί για το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2020, πρόκειται να ζητήσει αργότερα σήμερα την έναρξη της διαδικασίας παραπομπής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με το ερώτημα της καθαίρεσης, εάν αρνηθεί να συνεργαστεί με τις έρευνες που διεξάγονται στο Κογκρέσο, όπως ανέφερε το προεκλογικό επιτελείο του.

Ο πρώην αντιπρόεδρος, επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, «θα καλέσει τον Τραμπ να συνεργαστεί σε όλα τα νόμιμα αιτήματα παροχής πληροφοριών που είναι εν αναμονή –για το θέμα της Ουκρανίας και τις άλλες έρευνες– και αν δεν υπακούσει, το Κογκρέσο δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να ξεκινήσει τη διαδικασία παραπομπής», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο Τραμπ, κατηγορείται ότι διέταξε το πάγωμα της στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, λίγες ημέρες πριν επικοινωνήσει με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να ζητήσει από το Κίεβο να ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του Χάντερ Μπάιντεν, γιου του Τζο Μπάιντεν, που είναι και ο βασικός πολιτικός του αντίπαλος.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες τον Ιούλιο, ο Τραμπ προέτρεψε τον Ζελένσκι περίπου οκτώ φορές να συνεργαστεί με τον Ρούντι Τζουλιάνι, τον προσωπικό δικηγόρο του, στην έρευνα αυτήν.

«Ναι» του Τραμπ στην δημοσιοποίηση της συνομιλίας του με τον Ουκρανό πρόεδρο

Σημαντική αποφόρτιση του κλίματος πάντως ήρθε όταν σε συνέχεια των εξελίξεων, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε μέσω twitter ότι εξουσιοδότησε τη δημοσιοποίηση των εν λόγω συνομιλιών, υποστηρίζοντας ότι θα φανεί πως επρόκειτο για μια ιδιαίτερα φιλική προσέγγιση χωρίς καμία απολύτως πίεση και ειδικά για το θέμα του γιου του Μπάιντεν.

«Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στα Ηνωμένα Έθνη όπου εκπροσωπώ τη χώρα μας, όμως ενέκρινα τη δημοσιοποίηση αύριο (Τετάρτη) του πλήρους απομαγνητοφωνημένου κειμένου της τηλεφωνικής συνομιλίας μου με τον Ουκρανό πρόεδρο», έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

I am currently at the United Nations representing our Country, but have authorized the release tomorrow of the complete, fully declassified and unredacted transcript of my phone conversation with President Zelensky of Ukraine....