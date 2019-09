Εγκαταλείπει τον Μπόρις Τζόνσον και.. ο αδερφός του

Την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Μεταφορών αλλά κι από την βουλευτική του έδρα υπέβαλε νωρίτερα σήμερα ο Τζο Τζόνσον, αδερφός του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις.

Ο Τζο Τζόνσον υπέβαλε την παραίτησή του επικαλούμενος τη σύγκρουση μεταξύ της πίστης προς την οικογένεια και το εθνικό συμφέρον.

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest - it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout