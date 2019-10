Ομόφωνα υπέρ της συμφωνίας για το Brexit οι ηγέτες της Ε.Ε.

Ομόφωνα εγκρίθηκε από τους ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συμφωνία για την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς κάμφθηκαν και οι αντιστάσεις της Ιρλανδίας, με τον Ντόναλντ Τουσκ να αναφέρει πως η συμφωνία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2019.

Πλέον, αναμένεται η επικύρωση της συμφωνίας για το Brexit από το βρετανικό κοινοβούλιο, που όμως καθίσταται δύσκολη τουλάχιστον με τις μέχρι τώρα πληροφορίες που φέρουν την αντιπολίτευση σχεδόν σύσσωμη να αντιδρά και να την καταγγέλλει.

Το βρετανικό κοινοβούλιο θα συγκληθεί εκτάκτως το Σάββατο στην πρώτη σαββατιάτικη συνεδρίαση από το 1982.

Τουσκ: Νιώθω θλίψη, η πόρτα της ΕΕ παραμένει ανοιχτή

Ο Ντ. Τουσκ σημείωσε πως αυτή η συμφωνία κατέστη τελικά δυνατή, κυρίως γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο αποδέχτηκε τους τελωνειακούς ελέγχους στο «σημείο εισόδου», κάτι που επιτρέπει την αποφυγή συνοριακών ελέγχων στη νήσο της Ιρλανδίας και προστατεύει την ενιαία αγορά.

«Επιτρέπει επίσης να αποφευχθεί το χάος και η συγκρουασιακή ατμόσφαιρα μεταξύ της Ε.Ε. και του Ην. Βασιλείου», επισήμανε, λέγοντας ότι τώρα «περιμένουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο Βρετανικό κοινοβούλιο […] Η μπάλα βρίσκεται στο βρετανικό γήπεδο» είπε.

Ερωτηθείς σχετικά με το αν η Ε.Ε. είναι διατεθειμένη να εγκρίνει περαιτέρω παράταση, ο Ντ. Τουσκ ανέφερε ότι η Ε.Ε. είναι προετοιμάσμενη για την έγκριση από τη Βουλή των Κοινοτήτων πριν το τέλος του μήνα, αλλά σε περίπτωση που κατατεθεί σχετικό αίτημα και απορριφθεί, «θα συμβουλευτεί τα κράτη-μέλη» εκ νέου.

«Προσωπικά νιώθω θλίψη. Στην καρδιά μου θα είμαι πάντα υπέρ της παραμονής. Ελπίζω μια μέρα να επιστρέψει το Ην. Βασίλειο. Η πόρτα μας θα είναι ανοιχτή», κατέληξε ο Ντ. Τουσκ.

