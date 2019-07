Σε θερμό κλίμα η πρώτη συνάντηση Γιούνκερ - φον ντερ Λάιεν

Σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Γερμανίδας υπουργού Άμυνας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είναι υποψήφια για να αναλάβει επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τον απερχόμενο πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

«Είμαι κατευχαριστημένος που υποδέχομαι με ανοικτές αγκάλες μια αληθινή Ευρωπαία. Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος όταν είναι να υπερασπιστούμε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα», ανακοίνωσε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ μέσω του λογαριασμού του στο Twitter λίγο μετά την έναρξη της συνάντησης.

Delighted to welcome @vonderleyen with open arms to the @EU_Commission today. A true European, we are on the same page when it comes to speaking up for