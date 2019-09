Ολλανδία: 3 νεκροί σε περιστατικό πυροβολισμών σε οικία

Περιστατικό πυροβολισμών με τρεις νεκρούς σημειώθηκε σε οικία στην πόλη της Ολλανδίας Ντόρντρεχτ, νωρίς σήμερα το απόγευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ολλανδική De Telegraaf, πρόκειται για οικογενειακή τραγωδία με τον δράστη - που φέρεται να είναι αστυνομικός - να ανοίγει πυρ και να σκοτώνει δύο άτομα ενώ στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Ένα τέταρτο άτομα που αναφέρεται ότι ήταν μέλος της ίδιας οικογένειας έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έχουν επισπεύσει περιπολικά, ασθενοφόρα και ελικόπτερα της αστυνομίας και η περιοχή έχει αποκλειστεί.

3 people were killed in shooting in the city of #Dordrecht, #Netherlands



Shooting took place at a home, emergency services arrived at the scene. pic.twitter.com/QY7xL8dycX