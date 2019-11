Ολλανδία: 26 μετανάστες σε φορτηγό-πλοίο με προορισμό τη Βρετανία

Είκοσι έξι μετανάστες που επέβαιναν σε φορτηγό-πλοίο της Britannia Seaways με προορισμό τη Βρετανία εντόπισαν οι ολλανδικές Αρχές, λίγο μετά τον απόπλου του, και το πλοίο επέστρεψε στο ολλανδικό λιμάνι Βλάαρντινγκεν, σύμφωνα με τις υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων της χώρας.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η αστυνομία δεν έχει ακόμη ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας των μεταναστών, αρκετοί από τους οποίους βρέθηκαν μέσα σε ψυχόμενο εμπορευματοκιβώτιο. Πάντως, οι αναφορές από το πλοίο είναι ότι δεν υπάρχουν νεκροί".

Σημειώνεται πως στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα.

