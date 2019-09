Οι ρυθμιστικοί κανόνες του διαδικτύου στη συνάντηση Τραμπ - Ζούκερμπεργκ

Συνάντηση στον Λευκό Οίκο είχαν οι Ντόναλντ Τραμπ και Μαρκ Ζάκερμπεργκ, με τον τεχνολογικό κολοσσό σε ανακοίνωσή του να αναφέρει πως μεταξύ όσων συζητήθηκαν ήταν και οι μελλοντικοί ρυθμιστικοί κανόνες του διαδικτύου.

Με ανάρτησή του στο Twitte, ο Αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως είχε «μια ωραία συνάντηση με τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ στο Οβάλ Γραφείο», χωρίς ωστόσ να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με όσα ελέχθησαν στη συνάντηση του με τον ιδρυτή του Facebook.

Από την πλευρά του Facebook, εκπρόσωπος του τεχνολογικού κολοσσού, τόνισε σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης πως ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ συναντήθηκε και με πολιτικά στελέχη ώστε να ακούσει τις ανησυχίες του σχετικά με τους ρυθμιστικούς κανόνες του διαδικτύου, οι οποίοι θα διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των χρηστών.

Νωρίτερα χθες, έγινε γνωστό πως ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ έγινε αποδέκτης ενός αιτήματος από τους Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές Τζος Χόλεϊ και Τζον Κόρνιν, οι οποίοι του ζήτησαν να αποδείξει ότι η εταιρεία «παίρνει στα σοβαρά τα ζητήματα των προκαταλήψεων, της ιδιωτικότητας και του ανταγωνισμού», προκαλώντας τον να πουλήσει τις θυγατρικές πλατφόρμες της WhatsApp και Instagram και να υποβληθεί σε έναν ανεξάρτητο έλεγχο για το θέμα της λογοκρισίας.

Ο Τζος Χόλει, με ανάρτησή τους στο Twitter ανέφερε πως ο Ζάκερμπεργκ αρνήθηκε τόσο την υποβολή σε ανεξάρτητο έλεγχο όσο και την πώληση των θυγατρικών του Facebook.

In his meeting with Facebook CEO Mark Zuckerberg, Sen. Hawley said the way that "he can show that he's trying to do better is to sell Instagram and WhatsApp and submit to an independent third party audit."



Zuckerberg said no to both. pic.twitter.com/o3di12NXcl