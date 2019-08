Ανεξέλεγκτες οι φωτιές στη Σιβηρία - Ο καπνός έφτασε σε Αλάσκα και Καναδά

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δέχθηκε πρόταση από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τεράστιες δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στη Σιβηρία, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν οι δύο ηγέτες.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία οι δασικές πυρκαγιές μαίνονται σε μια έκταση 30.000.000 στρεμμάτων. Το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών έχει καταγράψει 50 εστίες φωτιάς, ενώ σύμφωνα με τον πρώτο αναπληρωτή υπουργό Εκτάκτων Αναγκών, τον Αλεξάντρ Τσουπριάνιν, η έκταση που μαίνονται οι πυρκαγιές εξακολουθεί προς το παρόν να επεκτείνεται.

Η Roskosmos (ρωσική υπηρεσία Διαστήματος) παρουσίασε στον ιστότοπο της μια δορυφορική φωτογραφία με τις δασικές πυρκαγιές στην Σιβηρία.

In eastern #Russia, some 3 million hectares of forests are affected by wildfires. This video shows the scale of devastation across 10 regions in #Siberia:pic.twitter.com/9yXNlEsQdO