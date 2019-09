Οι ΗΠΑ κατηγορούν το Ιράν για «ενδεχόμενες αδήλωτες πυρηνικές δραστηριότητες»

Για «ενδεχόμενες αδήλωτες πυρηνικές δραστηριότητες» κατηγόρησε σήμερα το Ιράν ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο.

Η «απόλυτη έλλειψη συνεργασίας του ιρανικού καθεστώτος» με την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) «εγείρει ερωτήματα για πιθανές αδήλωτες πυρηνικές δραστηριότητες», ανέφερε συγκεκριμένα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στο Twitter.

«Ο κόσμος δεν θα πέσει στην παγίδα. Θα αντιταχθούμε σε κάθε πορεία που οδηγεί να κατέχει πυρηνικά όπλα αυτό το καθεστώς», πρόσθεσε.

