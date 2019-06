Οι αληθινές προθέσεις του Τραμπ και η κραυγή του Ντράγκι 

Της Μαίρης Βενέτη

Σήμερα περιμένουμε την πολιτική της FED για τα επιτόκια, στον απόηχο της χτεσινής ομιλίας του Μάριο Ντράγκι σε φόρουμ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην πορτογαλική πόλη Σίντρα, μέσω της οποίας εξήγγειλε μέτρα αναθέρμανσης της οικονομίας.

Η φράση «Εάν ο πληθωρισμός δεν τσιμπήσει κι αν παραμείνει στάσιμη η οικονομία, θα πρέπει να δώσουμε εμείς μια ώθηση», αιφνιδίασε τις αγορές, οι οποίες εκτίμησαν ότι τα επιτόκια στο χώρο του ευρώ θα πέσουν μέχρι το τέλος του χρόνου. Εκτίμηση που μεταφράστηκε σε θετικό πρόσημο για τους ευρωπαϊκούς δείκτες και πτώση του ευρώ έναντι του δολαρίου.

Πόσοι παρατήρησαν όμως ότι οι χτεσινές εξελίξεις εξόργισαν τον Αμερικανό Πρόεδρο; Με την ταχύτητα του φωτός ήρθε μέσω τιτιβίσματος η αντίδραση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

«Ο Μάριο Ντράγκι μόλις ανακοίνωσε ότι θα δώσει νέα ώθηση έτσι ώστε να μειωθεί η τιμή το ευρώ σε σχέση με το δολάριο... Αυτό είναι άδικο και θα είναι πολύ εύκολο για την Ευρώπη να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ».

Mario Draghi just announced more stimulus could come, which immediately dropped the Euro against the Dollar, making it unfairly easier for them to compete against the USA. They have been getting away with this for years, along with China and others.