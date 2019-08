Ο Τζόνσον ζήτησε από την Βασίλισσα να διακόψει τις εργασίες της Βουλής

Την διακοπή των εργασιών της Βουλής των Κοινοτήτων ζήτησε από την Βασίλισσα Ελισάβετ, ο πρωθυπουργός της χώρας Μπόρις Τζόνσον, λίγες εβδομάδες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 31ης Οκτωβρίου για το Brexit σε μια κίνηση που έχει προκαλέσει ήδη οξείες αντιδράσεις.



Ειδικότερα, η Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε ότι ο Μπόρις Τζόνσον μίλησε με την βασίλισσα και της ζήτησε να αναστείλει την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο κατά την δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Οι ψηφοφορίες επί της Ομιλίας της Βασίλισσας είναι πιθανόν να διεξαχθούν την Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Οκτωβρίου, διευκρίνισε η Ντάουνινγκ Στριτ.





Με την κίνηση αυτή ο πρωθυπουργός της Βρετανίας επιχειρεί να αποφύγει οποιαδήποτε συνεδρίαση θα προκαλούσε καθυστέρηση στη διαδικασία του Brexit που έχει οριστεί για την 31η Οκτωβρίου και οι Βρετανοί βουλευτές δεν θα έχουν τον αναγκαίο χρόνο για να ψηφίσουν νομοθεσία που θα αποτρέπει την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία

Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν την πρόσφατη αποκάλυψη της εφημερίδας «The Observer», η οποία έκανε λόγο για «ειδικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει το κλείσιμο της Βουλής των Κοινοτήτων, με στόχο τη μη παράταση της προθεσμίας του Brexit» την οποία επιδιώκουν οι βουλευτές που τάσσονται υπέρ της παραμονής της χώρας στην ΕΕ. Εξάλλου, ο Τζόνσον έχει επανειλημμένως ξεκαθαρίσει (όπως και χθες) ότι το Λονδίνο θα αποχωρήσει από την Ε.Ε. στα τέλη Οκτωβρίου, είτε υπάρχει συμφωνία είτε όχι.

Με φόντο τα παραπάνω, οι βουλευτές του φιλοευρωπαϊκού μπλοκ οι οποίοι φιλοδοξούσαν να σταματήσουν τον Τζόνσον από το να φέρει μια άτακτη έξοδο της χώρας από την ΕΕ είναι εξοργισμένοι. Ο Ντομινίκ Γκριβ που είναι άτυπος επικεφαλής των συντηρητικών βουλευτών υπέρ της παραμονής δήλωσε «Νομίζω ότι η απόφαση του πρωθυπουργού είναι τραγική. Ξέρει ότι βρισκόμαστε εν μέσω κρίσης και ότι η Βουλή ανησυχεί για ένα άτακτο Brexit, αυτή είναι μια προσπάθεια να κυβερνήσει χωρίς Βουλή. Νομίζω θα το μετανιώσει».

H Αν Σουμπρι της Ανεξάρτητης Ομάδας για την Αλλαγή δήλωσε μέσω Twitter «Η δημοκρατία μας απειλείται από έναν αδίστακτο πρωθυπουργό ο οποίος εξελέγη από 100 χιλιάδες μέλη των συντηρητικών».

Outrageous that #Parliament will be shut down at a moment of crisis as we face crashing out of the #EU with no deal & for which there is no mandate. Our democracy is under threat from a ruthless PM elected by less than 100K Con members. Email your MP now & demand Parliament sits