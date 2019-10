Ο Τραμπ μίλησε για σχέσεις Ιταλίας - ΗΠΑ από την... Αρχαία Ρώμη

Viral έγινε για μια ακόμα φορά μια δήλωση του αμερικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Πρόεδρο της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλα, είπε πως «οι ΗΠΑ και η Ιταλία είναι τόσο δεμένες από την κοινή πολιτιστική και πολιτική κληρονομία που μοιράζονται χιλιάδες χρόνια από την Αρχαία Ρώμη», προκαλώντας και την έκπληξη της ιταλίδας διερμηνέα που καθόταν δίπλα του.

Welcome to the Splash Zone, Italian Translator. pic.twitter.com/IDaBGd8LkM

Φυσικά, η αρχαία Ρώμη που χρονολογείται από τον 8ο αιώνα π.Χ. μέχρι τη διάλυση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας το 476 μ.Χ. δεν είχε καμία σχέση με την Αμερική, η οποία ανακαλύφθηκε το 1492 από τον Χριστόφορο Κολόμβο.

Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερασπίστηκε την κληρονομία του εξερευνητή λέγοντας: «Την Δευτέρα, αποτίσαμε φόρο τιμής στον Ιταλό εξερευνητή ο οποίος ηγήθηκε της ανακάλυψης του Νέου Κόσμου, του κυρίου που είναι γνωστός ως Χριστόφορος Κολόμβος».

FACT CHECK: The United States of America (1776 – present) never had ties with Ancient Rome (753 B.C. – 476 A.D) https://t.co/os14sYf5JN