Ο Τραμπ απειλεί ξανά το Μεξικό με δασμούς για το μεταναστευτικό

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει πριν από λίγες ημέρες την επιβολή εμπορικών δασμών στο Μεξικό με σκοπό την άσκηση πίεσης στη γειτονική χώρα ως προς τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών προς τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις προηγούμενες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, σήμερα ήταν προγραμματισμένο να τεθούν σε ισχύ οι δασμοί των ΗΠΑ εις βάρος του Μεξικού.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Twitter, Μεξικό και ΗΠΑ υπέγραψαν ένα μέρος της συμφωνίας για τη Μετανάστευση και την Ασφάλεια, με τη συγκεκριμένη σύμβαση να πρέπει να επικυρωθεί και από το Κοινοβούλιο του Μεξικό.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν παρέλειψε να απειλήσει εκ νέου το Μεξικό, σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση για διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

We have fully signed and documented another very important part of the Immigration and Security deal with Mexico, one that the U.S. has been asking about getting for many years. It will be revealed in the not too distant future and will need a vote by Mexico’s Legislative body!..