Τραμπ: Θα καταστρέψω την τουρκική οικονομία αν εξοντώσουν τους Κούρδους της Συρίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως θα καταστρέψει την τουρκική οικονομία, αν κατά την εισβολή της στη Συρία η Τουρκία εξοντώσει τον εκεί κουρδικό πληθυσμό. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους θα καταλήξουν πίσω στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, ερωτηθείς από δημοσιογράφο εάν τον ανησυχεί το ενδεχόμενο ο τούρκος πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να εξαλείψει τους Κούρδους, ο Τράμπ απάντησε: «Θα εξαλείψω ολοσχερώς την οικονομία τους αν αυτό συμβεί».

«Το έκανα ήδη μία φορά με τον Πάστορα Μπράνσον», είπε ο πρόεδρος Τραμπ, προσθέτοντας ότι «Ελπίζω πως (ο Ερντογάν) θα ενεργήσει λογικά».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε στη Μινεάπολη, ο Τραμπ είπε ακόμα πως «δεν ανησυχώ για τους μαχητές του Ισλαμικού Κράτους που θέλουν να αποδράσουν γιατί θέλουν να πάνε στην Ευρώπη από όπου προήλθαν".

