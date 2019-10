Ντ. Τραμπ: Σύντομα θα ανακοινωθεί το μέρος όπου θα υπογραφεί η συμφωνία με την Κίνα

Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα θα ανακοινώσουν σύντομα τη νέα τοποθεσία όπου ο ίδιος και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα υπογράψουν τη «Φάση 1» της εμπορικής συμφωνίας αφού η Χιλή ακύρωσε την προγραμματισμένη για τα μέσα Νοεμβρίου σύνοδο κορυφής του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

«Η Κίνα και οι ΗΠΑ εργάζονται προκειμένου να επιλέξουν μια νέα τοποθεσία για την υπογραφή της Φάσης 1 της Εμπορικής Συμφωνίας», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter. «Η νέα τοποθεσία θα ανακοινωθεί σύντομα. Ο πρόεδρος Σι και ο πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψουν!».

China and the USA are working on selecting a new site for signing of Phase One of Trade Agreement, about 60% of total deal, after APEC in Chile was canceled do to unrelated circumstances. The new location will be announced soon. President Xi and President Trump will do signing!