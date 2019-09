Ντ. Τραμπ: Νέος σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας ο Ρ. Ο' Μπράιεν

Ο Ρόμπερτ Ο’ Μπράιεν είναι η επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για την θέση του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας μετά την αποχώρηση του Τζον Μπόλτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε σε μήνυμα του στο Twitter πως «είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι θα ορίσω τον Ρόμπερτ Ο’ Μπράιεν, που αυτή τη στιγμή υπηρετεί με μεγάλη επιτυχία ως Ειδικός Προεδρικός Απεσταλμένος στο Υπουργείο Εξωτερικών, ως νέο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας.

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!