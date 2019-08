Ντ. Τραμπ: Να συναντηθεί ο Σι με τους διαδηλωτές του Χονγκ Κονγκ

Πρόταση στον Κινέζο ομόλογο του Σι Τζινπίνγκ για απευθείας συνάντηση με τους διαδηλωτές προκειμένου να λυθεί το συντομότερο δυνατό το ζήτημα του Χονγκ Κονγκ υπέβαλλε μέσω twitter, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η κατάσταση παραμένει έκρυθμη ενώ στελέχη των Δημοκρατικών αλλά και των Ρεπουμπλικανών του ζητούν να λάβει θέση για τις εξελίξεις.

Συγκεκριμένα ο Τραμπ έγραψε «αν ο πρόεδρος Σι συναντηθεί με τους διαδηλωτές τότε είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει ένα ευτυχισμένο τέλος στο Χονγκ Κονγκ», δεν έχω καμία αμφιβολία».

If President Xi would meet directly and personally with the protesters, there would be a happy and enlightened ending to the Hong Kong problem. I have no doubt! https://t.co/eFxMjgsG1K