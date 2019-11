Ντ. Τραμπ: «Σκέφτομαι σοβαρά να καταθέσω στην έρευνα για την παραπομπή μου»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σήμερα ότι «σκέφτεται σοβαρά» να καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνας για την παραπομπή του, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως αξίωσε η επικεφαλής των Δημοκρατικών Νάνσι Πελόζι.

«Αν και δεν έχω κάνει κανένα λάθος και δεν θέλω να δώσω αξιοπιστία σε αυτή τη δικαστική παρωδία, μου αρέσει αυτή η ιδέα και προκειμένου το Κογκρέσο να μπορέσει εκ νέου να επικεντρωθεί (στον νομοθετικό ρόλο του), θα το σκεφτώ σοβαρά» να καταθέσω, έγραψε ο Τραμπ σε ένα tweet, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στη συνέντευξη που παραχώρησε χθες η Νάνσι Πελόζι.

Η «νευρική» επικεφαλής των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο πρότεινε να «καταθέσω στο πλαίσιο του κάλπικου κυνηγιού μαγισσών για την καθαίρεσή μου, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Είπε επίσης ότι θα μπορούσα να το κάνω εγγράφως», συμπλήρωσε στα μηνύματά του στο Twitter.

....that I testify about the phony Impeachment Witch Hunt. She also said I could do it in writing. Even though I did nothing wrong, and don’t like giving credibility to this No Due Process Hoax, I like the idea & will, in order to get Congress focused again, strongly consider it!