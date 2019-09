Ντ. Τραμπ: «Ο Μπόλτον με συγκρατούσε στο θέμα της Βενεζουέλας»

Στη θέση ότι ο Τζον Μπόλτον «τον κρατούσε πίσω» στο να προχωρήσει σε πιο ενεργές λύσεις για τη Βενεζουέλα και την Κούβα, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες μετά την απόλυση του πρώην Συμβούλου Εθνικής Άμυνας.

«Στην πραγματικότητα, οι απόψεις μου για τη Βενεζουέλα, και ειδικά για την Κούβα, ήταν πολύ πιο ισχυρές απ’ αυτές του Τζον Μπόλτον. Με κρατούσε πίσω» έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

In fact, my views on Venezuela, and especially Cuba, were far stronger than those of John Bolton. He was holding me back! https://t.co/FUGc02xiac

Το «τιτίβισμα» του Τραμπ έγινε με αφορμή συνομιλία που είχε με τον Γερουσιαστή της Φλόριντα Μάρκο Ρούμπιο ο οποίος αποτελεί έναν από τους βασικούς πολέμιους του καθεστώτος Μαδούρο στις ΗΠΑ.

Λίγες ώρες νωρίτερα ο Αμερικανικός πρόεδρος δήλωνε «διαφωνούσαμε με τον Τζον στο θέμα της Βενεζουέλας, θεωρώ ότι ήταν εκτός γραμμής. Νομίζω ότι είχα δίκιο».

President Trump: "I disagreed with John Bolton on his attitudes on Venezuela. I thought he was way out of line. And I think I've proven to be right." pic.twitter.com/QqJfHmG8Os