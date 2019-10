Ντ. Τραμπ: «Η χειρότερη απόφαση στην ιστορία μας η εμπλοκή στη Μ. Ανατολή»

Με μια σειρά νέων tweets ο Ντ. Τραμπ προσπαθεί να δικαιολογήσει την απόφασή του να επιτρέψει την επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την εμπλοκή ων ΗΠΑ στη Μ. Ανατολή ως το μεγαλύτερο λάθος στην ιστορία της χώρας, που στηρίχθηκε στα ψεύδη περί όπλων μαζικής καταστροφής.



Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξοδέψει οκτώ τρισεκατομμύρια δολάρια στον πόλεμο και την αστυνόμευση της Μέσης Ανατολής. Χιλιάδες σπουδαίοι στρατιώτες μας έχουν πεθάνει ή έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πεθάνει από την άλλη πλευρά. Το ότι πήγαμε στη Μέση Ανατολή είναι η χειρότερη απόφαση στην ιστορία της χώρας μας. Πήγαμε σε πόλεμο κάτω από την ψευδή και τώρα διαψευσθείσα υπόθεση, ότι υπήρχαν όπλα μαζικής καταστροφής. Δεν υπήρχε κανένα. Τώρα μπαίνουμε αργά και προσεκτικά στους σπουδαίους στρατιώτες μας στο σπίτι. Εστιάζουμε στη μεγάλη εικόνα. Οι ΗΠΑ είναι πιο σπουδαίες από ποτέ!» έγραψε στο twitter o Ντ. Τραμπ.

The United States has spent EIGHT TRILLION DOLLARS fighting and policing in the Middle East. Thousands of our Great Soldiers have died or been badly wounded. Millions of people have died on the other side. GOING INTO THE MIDDLE EAST IS THE WORST DECISION EVER MADE.....

....IN THE HISTORY OF OUR COUNTRY! We went to war under a false & now disproven premise, WEAPONS OF MASS DESTRUCTION. There were NONE! Now we are slowly & carefully bringing our great soldiers & military home. Our focus is on the BIG PICTURE! THE USA IS GREATER THAN EVER BEFORE!