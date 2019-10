Ντ. Τραμπ: «Έρχονται μεγάλες κυρώσεις κατά της Τουρκίας»

Με δύο διαδοχικά tweets ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε «μεγάλες κυρώσεις» κατά της Τουρκίας, κατηγορώντας ταυτόχρονα την ΕΕ ότι δεν επαναπάτρισε στο έδαφός της φυλακισμένους μαχητές του ISIS. Παράλληλα αφήνει να εννοηθεί πως οι Κούρδοι απελευθερώνουν τζιχαντιστές σε μια προσπάθεια να εμπλέξουν τις ΗΠΑ στον πόλεμο.



«Ο Brian Kilmeade (σ.σ. τηλεοπτικός παρουσιαστής) στο foxandfriends τα κατάλαβε όλα λάθος. Δεν θα εμπλακούμε σε έναν ακόμα πόλεμο ανάμεσα σε ανθρώπους που πολεμούν μεταξύ τους για 200 χρόνια. Η Ευρώπη είχε την ευκαιρία να πάρει τους κρατούμενούς της του ISIS, αλλά δεν ήθελε το κόστος. "Ας πληρώσουν οι ΗΠΑ", είπαν. Οι Κούρδοι ίσως απελευθερώνουν μερικούς για να μας εμπλέξουν. Η Τουρκία ή τα Ευρωπαϊκά Έθνη, από όπου προέρχονταν πολλοί, μπορούν να τους επανασυλλάβουν εύκολα, αλλά πρέπει να κινηθούν γρήγορα. Έρχονται μεγάλες κυρώσεις για την Τουρκία! Πιστεύουν πραγματικά οι άνθρωποι ότι πρέπει να πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία, ένα μέλος του ΝΑΤΟ; Οι ατελείωτοι πόλεμοι θα τελειώσουν», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter o Ντόναλντ Τραμπ.

Brian Kilmeade over at @foxandfriends got it all wrong. We are not going into another war between people who have been fighting with each other for 200 years. Europe had a chance to get their ISIS prisoners, but didn’t want the cost. “Let the USA pay,” they said...