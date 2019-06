Ντ. Τραμπ: Η Fed τα έκανε μούσκεμα - Να μειωθούν τα επιτόκια

Σκληρή κριτική άσκησε για άλλη μια φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα, επειδή δεν έχει μειώσει τα επιτόκια ώστε να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και να αμυνθεί απέναντι στους ανταγωνιστές της.

Συγκεκριμένα, με αναρτήσεις του στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τη Fed ότι «δεν ξέρει τι κάνει», ότι είναι «ξεροκέφαλη» και ότι «τα έκανε μούσκεμα».

Ο Τραμπ έγραψε ότι «μολονότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα δεν ξέρει τι της γίνεται», επειδή αύξησε τα επιτόκια υπερβολικά γρήγορα «οδεύουμε στο να έχουμε έναν από τους καλύτερους Ιούνιους στην αμερικανική ιστορία».

«Σκεφθείτε τι θα είχε γίνει αν η Fed τα είχε κάνει σωστά. Χιλιάδες μονάδες επάνω για τον (βιομηχανικό δείκτη) Dow Jones και αύξηση του ΑΕΠ στο 4 ή και 5%. Τώρα έχουν κολλήσει, σαν ξεροκέφαλο παιδί, ενώ χρειαζόμαστε μειώσεις επιτοκίων και χαλάρωση για να ανταπεξέλθουμε σε αυτά που κάνουν εναντίον μας οι άλλες χώρες. Τα έκανε μούσκεμα», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιτεθεί κατ' επανάληψη στη Fed και τον πρόεδρό της, τον Τζερόμ Πάουελ, ισχυριζόμενος ότι υπονομεύουν τις προσπάθειες της κυβέρνησής του να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και έχει ζητήσει πολλές φορές να μειωθούν τα επιτόκια.

Despite a Federal Reserve that doesn’t know what it is doing - raised rates far too fast (very low inflation, other parts of world slowing, lowering & easing) & did large scale tightening, $50 Billion/month, we are on course to have one of the best Months of June in US history...

....Think of what it could have been if the Fed had gotten it right. Thousands of points higher on the Dow, and GDP in the 4’s or even 5’s. Now they stick, like a stubborn child, when we need rates cuts, & easing, to make up for what other countries are doing against us. Blew it!