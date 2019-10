«Τους αφήνεις να τσακωθούν λίγο και μετά τους σταματάς»

Με καυγά σε σχολείο παρομοίωσε ο αμερικάνος πρόεδρος την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία και τις μάχες με τους Κούρδους. Πιο συγκεκριμένα, σε ομιλία του στο Ντάλας, ο Ντόναλντ Τραμπ αφότου αναφέρθηκε στην κατάπαυση πυρός που συμφώνησε ο Μάικ Πενς με τον Ταγίπ Ερντογάν, είπε ότι ο τρόπος που χειρίζεται το ζήτημα είναι αντισυμβατικός, καθώς «καμιά φορά πρέπει να τους αφήνεις να τσακωθούν λίγο».

«Κάποιες φορές πρέπει να τους αφήσεις να τσακωθούν για λίγο. Πρέπει να τους αφήσεις. Είναι σαν δύο παιδιά σε μια αυλή, πρέπει να τα αφήσεις να τσακωθούν και στη συνέχεια να τα χωρίσεις» είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ

Τούρκοι και Κούρδοι δεν έχουν καταφέρει να λύσουν τις διαφωνίες τους εδώ και δεκαετίες, σημείωσε και αναφερόμενος στις μάχες στο έδαφος της βόρειας Συρίας τις χαρακτήρισε «αρκετά άγριες».

«Δεν έχει πλάκα να έχεις σφαίρες να σφυρίζουν παντού και πήγαμε εκεί και είπαμε ότι θέλουμε εκεχειρία», πρόσθεσε.

WATCH: President Trump on Turkey attacking the Kurds: "Sometimes you have to let them fight, like two kids in a lot. You have to let them fight, and then you pull them apart!" pic.twitter.com/OZAxslo0xZ