Ντ. Τραμπ: Έχρισε υποψήφιο νέο υπουργό Ενέργειας τον Νταν Μπρουλέτ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι έχρισε τον υφυπουργό Ενέργειας Νταν Μπρουλέτ υποψήφιο για να τεθεί επικεφαλής στο υπουργείο.

«Με ικανοποίηση χρίζω υποψήφιο τον υφυπουργό Νταν Μπρουλέτ για νέο υπουργό Ενέργειας. Η εμπειρία του Νταν σε αυτό τον τομέα είναι ασυναγώνιστη. Ένας απόλυτος επαγγελματίας, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Νταν θα κάνει μια εξαιρετική δουλειά!», έγραψε ο Τραμπ στο twitter.

....He is also my friend! At the same time, I am pleased to nominate Deputy Secretary Dan Brouillette to be the new Secretary of Energy. Dan’s experience in the sector is unparalleled. A total professional, I have no doubt that Dan will do a great job!