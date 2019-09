Ντ. Τραμπ: Αν η Κίνα δεν έρθει σε συμφωνία σύντομα θα λάβει χειρότερη το 2021

Εντείνει τις πιέσεις του προς το Πεκίνο ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε την Κίνα πως αν οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο συνεχιστούν έως το 2021 και ο ίδιος επανεκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ, τότε η επόμενη συμφωνία που θα τους προσφέρει θα είναι πολύ πιο σκληρή.

Ειδικότερα, σε αναρτήσεις του στο twitter, ο πρόεδρος Τραμπ σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά για τη χώρα του, αν και το Πεκίνο θα επιθυμούσε να περιμένει τις εκλογές του επόμενου έτους προσβλέποντας σε ενδεχόμενη εκλογή άλλου προέδρου στις ΗΠΑ. Ωστόσο, ο ίδιος προσθέτει τους 16 μήνες που μεσολαβούν η Κίνα θα «αιμορραγεί», ενώ υπογραμμίζει καταλήγοντας τα πράγματα θα είναι χειρότερα για το Πεκίνο στην περίπτωση που επανεκλεγεί ο ίδιος.

«Τα πάμε πολύ καλά στις διαπραγματεύσεις μας με την Κίνα. Ενώ είμαι σίγουρος ότι θα ήθελαν να τις κάνουν με μια νέα κυβέρνηση (στις ΗΠΑ) ώστε να μπορούν να συνεχίσουν την πρακτική τους "να μας κλέβουν" (600 δισ. δολάρια/ έτος), οι 16 μήνες επιπλέον είναι πολύς χρόνος για να αιμορραγούν οι θέσεις εργασίας και οι εταιρείες μακροπρόθεσμα... Αλλά τότε σκεφτείτε και τι θα συμβεί στην Κίνα εάν κερδίσω. Η συμφωνία θα είναι ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΗ!. Εν τω μεταξύ η εφοδιαστική αλυσίδα της Κίνας θα καταρρεύσει και επιχειρήσεις, δουλειές και χρήματα θα εξαφανιστούν».

....And then, think what happens to China when I win. Deal would get MUCH TOUGHER! In the meantime, China’s Supply Chain will crumble and businesses, jobs and money will be gone!