Νομοσχέδιο Γκρέιαμ: Κυρώσεις κατά Τουρκίας και Ερντογάν

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Αντιμετώπιση της Τουρκικής Επιθετικότητας 2019» επιβάλει αυστηρότατες κυρώσεις στην Τουρκία για την εισβολή της στην Συρία. Εισηγητές του νομοσχεδίου είναι οι Γερουσιαστές Λίντσει Γκρέιαμ και Κρις Βαν Χόλλεν, του Ρεπουμπλικανικού και Δημοκρατικού κόμματος αντίστοιχα.

Το γεγονός ότι ο ένας εκ των εισηγητών του νομοσχεδίου είναι ο Λ. Γκρέιαμ που θεωρείται ο πιο σημαντικός σύμμαχος του Τραμπ, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εν λόγω πρωτοβουλία. Ο Γερουσιαστής από τη Νότια Καρολίνα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «σε μια εποχή που η Αμερική πρέπει να μιλήσει για την τουρκική εισβολή στη βορειοανατολική Συρία, αυτό το νομοσχέδιο δίνει μια καθαρή φωνή και λύση».

Εκ των βασικών διατάξεων του νομοσχεδίου Γκρέιαμ-Βαν Χόλλεν είναι αυτές που αφορούν τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και αξιωματούχους της κυβέρνησης του. Ειδικότερα, το νομοσχέδιο αναφέρει «Κυρώσεις επί της προσωπικής περιουσίας και των περουσιακών στοιχείων του Τούρκου προέδρου και της οικογένειας του».



Επίσης γίνεται λόγος για κυρώσεις για την στρατιωτική συνεργασίας των ΗΠΑ με τη Τουρκία. O Γερουσιαστής Γκρέιαμ είπε χαρακτηριστικά «Με πονά να βλέπω αμερικανικά F-16 να βομβαρδίζουν τους συμμάχους μας τους Κούρδους γι αυτό και θέτουμε κυρώσεις εναντίον των Τουρκικών ενόπλων δυνάμεων».

From the start, the Syrian Kurdish have been with us in the fight against ISIS. But because of Trump’s decision, they're now being slaughtered while ISIS terrorists escape. Congress must act. Tune in as @LindseyGrahamSC and I discuss our sanctions bill: https://t.co/D66HhV7wLL