Νετανιάχου: Το Ιράν κατασκεύαζε πυρηνικά όπλα σε μυστική τοποθεσία

Για μυστική κατασκευή πυρηνικών όπλων κατηγόρησε το Ιράν, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου. Κατήγγειλε την Τεχεράνη ότι κατέστρεψε τις μυστικές εγκαταστάσεις όπου κατασκεύαζε τα πυρηνικά όπλα στην τοποθεσία Αμπαντέ, όταν τις ανακάλυψε το Ισραήλ.

«Σε αυτήν την τοποθεσία, το Ιράν έκανε πειράματα για την κατασκευή πυρηνικών όπλων», κατήγγειλε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, προσδιορίζοντας ότι η τοποθεσία Αμπαντέ βρίσκεται νότια του Ισφαχάν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, πρόσθεσε ότι οι ιρανικές αρχές κατέστρεψαν το σημείο όταν αντιλήφθηκαν ότι το Ισραήλ το ανακάλυψε.

This is the site after they understood that we were on to them. They destroyed the evidence or at least tried to destroy the evidence. pic.twitter.com/O1fulWs9IO