Νέο μήνυμα Ντ. Τραμπ για «τον χώρο που άφησε» στην Τουρκία

Λίγο πριν ανακοινώσει ο Τ. Ερντογάν επίσημα την έναρξη της τουρκικής εισβολής στη Συρία, ο Ντ. Τραμπ υπερασπίστηκε εκ νέου την απόφασή του να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα και να αφήσει «χώρο» στην Τουρκία για να πραγματοποιήσει στρατιωτική επιχείρηση εντός της Συρίας.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, o Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε πως «οι μάχες μεταξύ διάφορων ομάδων συνεχίζονται για εκατοντάδες χρόνια. Οι ΗΠΑ δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στην Μέση Ανατολή. Έβγαλα εκτός τους 50 στρατιώτες μας. Η Τουρκία ΠΡΕΠΕΙ να πάρει τους αιχμάλωτους μαχητές του Ισλαμικού Κράτους, που η Ευρώπη αρνείται την επιστροφή τους. Οι ανόητοι διαρκείς πόλεμοι για εμάς τελειώνουν!».

Δείτε την ανάρτηση του Ντ. Τραμπ:

Fighting between various groups that has been going on for hundreds of years. USA should never have been in Middle East. Moved our 50 soldiers out. Turkey MUST take over captured ISIS fighters that Europe refused to have returned. The stupid endless wars, for us, are ending! https://t.co/Fbcem9i55Z