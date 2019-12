Νέες διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ - Χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους

Οι πολίτες του Χονγκ Κονγκ βγήκαν ξανά στους δρόμους σήμερα λίγες μέρες μετά τη νίκη του φιλοδημοκρατικου μπλοκ στις διαμερισματικές εκλογές της πόλης.

Η πορεία ξεκίνησε από το Βικτόρια Παρκ και σύντομα επεκτάθηκε στις κεντρικές λεωφόρους της πόλης.

Tens of thousands of protesters have filled the streets of Causeway Bay, demanding the government satisfy their five demands Video: SCMP/Phila Siu pic.twitter.com/ms7DX6KOz0

The size of the crowd on Hennessy Road waiting for the march to reach the main Causeway Bay thoroughfare has swelled.



Photo: May James / HKFP. #hongkong pic.twitter.com/9scEE6eXzq