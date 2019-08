Ν. Τραμπ: Αύξηση στους δασμούς εισαγωγής κινεζικών αγαθών από 1η Σεπτεμβρίου

Ως ανταπάντηση στις χθεσινές ανακοινώσεις της Κίνας για νέους δασμούς ύψους 75 δισ. δολαρίων σε προϊόντα από τις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο twitter αργά το βράδυ γνωστοποίησε ότι θα αυξήσει το ύψος των δασμών κατά 5% σε σχέση με το αρχικό ύψος που είχε αναγγείλει.

«Δυστυχώς, οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν επιτρέψει στην Κίνα να έχει μέχρι σήμερα το πλεονέκτημα του Δίκαιου και Αλληλέγγυου Εμπορίου, γεγονός που έχει γίνει μια μεγάλη επιβάρυνση στον Αμερικανό φορολογούμενο», τόνισε ο Τραμπ στο twitter. «Ως πρόεδρος, δεν μπορώ άλλο να το επιτρέψω αυτό να συνεχίζει να συμβαίνει!», συμπλήρωσε.

....Sadly, past Administrations have allowed China to get so far ahead of Fair and Balanced Trade that it has become a great burden to the American Taxpayer. As President, I can no longer allow this to happen! In the spirit of achieving Fair Trade, we must Balance this very....