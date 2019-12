Η Πελόζι ζητά παραπομπή Τραμπ - «Έκανε κατάχρηση εξουσίας»

Η επικεφαλής της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι κατηγόρησε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι έκανε κατάχρηση εξουσίας ζητώντας από τον επικεφαλής της δικαστικής επιτροπής να προχωρήσει με τη διαδικασία παραπομπής.

Η Πελόζι μιλώντας μία μέρα μετά την έναρξη της διαδικασίας στη επιτροπή δικαστικών υποθέσεων στην οποία κατέθεσαν τέσσερις συνταγματολόγοι είπε «Είναι ξεκάθαρο ότι ο πρόεδρος έκανε κατάχρηση της εξουσίας για το προσωπικό του συμφέρον και εις βάρος της εθνικής μας ασφάλειας».

Η Γερουσιαστής των Δημοκρατικών πρόσθεσε ότι ζητά από τους επικεφαλής των αρμοδίων επιτροπών που εμπλέκονται στην διαδικασία να «προχωρήσουν βάσει των άρθρων του Συντάγματος που αφορούν την παραπομπή του προέδρου».

Σύμφωνα με την Πελόζι, «τα γεγονότα είναι αδιαμφισβήτητα: ο πρόεδρος καταχράστηκε την εξουσία του για προσωπικό όφελός του εις βάρος της εσωτερικής ασφάλειάς μας, θέτοντας ως προϋπόθεση, για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας και τον προγραμματισμό ενός κρίσιμου τετ α τετ στο Οβάλ γραφείο, την ανακοίνωση μιας έρευνας σε βάρος τους πολιτικού αντιπάλου του».

Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης αυτό το καλοκαίρι, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διεξαγάγει έρευνα σε βάρος του Τζο Μπάιντεν, το φαβορί των Δημοκρατικών για να αναμετρηθούν στις προεδρικές του 2020.

Ντ. Τραμπ: «Αργόσχολοι» οι Δημοκρατικοί - Θα με παραπέμψουν για το «τίποτα»

«Οι αργόσχολοι Δημοκρατικοί είχαν μια ιστορικά αρνητική ημέρα χθες στη Βουλή. Δεν υπάρχει υπόθεση καθαίρεσης και καταστρέφουν την χώρα μας. Αλλά τίποτα δεν τους ενδιαφέρει, έχουν τρελαθεί. Γι’ αυτό λέω, αν θέλετε να με καθαιρέσετε, κάντε το τώρα, γρήγορα, ώστε να έχουμε μια δίκαιη δίκη στη Γερουσία και ώστε η χώρα μας να επιστρέψει στην κανονικότητα» ανέφερε σε tweet του ο αμερικάνος πρόεδρος.

The Do Nothing, Radical Left Democrats have just announced that they are going to seek to Impeach me over NOTHING. They already gave up on the ridiculous Mueller “stuff,” so now they hang their hats on two totally appropriate (perfect) phone calls with the Ukrainian President....