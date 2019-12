Ν. Δένδιας με Βασιλιά Σαλμάν: «Έχουμε κοινή αντίληψη για τα μνημόνια Τουρκίας-Λιβύης»

Εξαιρετικά επιτυχή χαρακτήρισε την επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Παράλληλα, τόνισε πως οι δύο χώρες έχουν κοινή αντίληψη ότι τα μνημόνια Τουρκίας-κυβέρνησης Τρίπολης δημιουργούν πρόβλημα στην περιοχή και θα συνεχίσουν από κοινού να παρακολουθούν την κατάσταση ενώ θα έχουν επαφές για τον συντονισμό ενεργειών.

«Ήταν μεγάλη ευκαιρία η σημερινή επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, η συνάντηση με τον βασιλιά Σαλμάν (Salman), με τον υπουργό Εξωτερικών, Φάισαλ μπιν Φαρχάν (Faisal bin Rahman), με τον υπουργό Επικρατείας, τον κ. Τζουμπέιρ (Jubeir), και με τον επικεφαλής του επενδυτικού Ταμείου της Σαουδικής Αραβίας και πρόεδρο της ARAMCO κ. Ρουμαγιάν (Rumayyan)» σημείωσε σε δήλωσή του μετά το τέλος της επίσκεψης ο κ. Δένδιας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας, είπε πως συζήτησαν αφενός μεν τα ζητήματα ασφάλειας στην περιοχή, αλλά και τα ζητήματα που δημιουργήθηκαν στη Μεσόγειο μετά την υπογραφή των δύο memoranda μεταξύ της Τουρκίας και της κυβέρνησης της Τρίπολης.

«Έχουμε την κοινή αντίληψη ότι τα αυτά δημιουργούν πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή. Θα συνεχίσουμε από κοινού να παρακολουθούμε την κατάσταση και θα έχουμε επαφές για συντονισμό ενεργειών, από εκεί και πέρα» υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ερωτηθείς για το αν η σαουδαραβική πλευρά συμμερίζεται τις ανησυχίες που υπάρχουν για την κατάσταση στη Λιβύη και την παρέμβαση της Τουρκίας, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι το γεγονός ότι τον δέχθηκε ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας «κάτι σημαίνει».

Επίσης, υπογράμμισε, «κάτι σημαίνει ότι έχουμε κοινή αντίληψη για κάτι που είναι αρκετά μακριά από τα σύνορά τους, στη Μεσόγειο» και προσέθεσε ότι «η Σαουδική Αραβία είναι μια χώρα με ιδιαίτερες γεωπολιτικές ευαισθησίες».

«Καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά πως αυτά τα δύο memoranda λειτουργούν αποσταθεροποιητικά για την ευρύτερη περιοχή» επισήμανε περαιτέρω.

Ο υπουργός Εξωτερικών εστίασε και στον ρόλο της Σαουδικής Αραβίας για την περιοχή, κάνοντας λόγο για κράτος-κλειδί και τόνισε πως όλα τα κράτη του κόσμου, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ασφάλειά της και την εδαφική της ακεραιότητα.

Επίσης, ανέφερε πως είχε την ευκαιρία να επαινέσει τη σαουδαραβική ηγεσία για την ψύχραιμη στάση την οποία τήρησε κατά την πρόσφατη επίθεση με πύραυλους εναντίον των εγκαταστάσεων της ARAMCO. «Επίθεση η οποία απειλεί όχι μόνο την οικονομία της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και την οικονομία ολόκληρου του πλανήτη» όπως επισήμανε.

Επίσης, ο κ. Δένδιας κατά την επίσκεψή του στο Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων (PIF) της Σαουδικής Αραβίας συναντήθηκε με τον επικεφαλής του Γιασίρ Όθμαν Αλ Ρουμαγιάν και μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου. Κατά τη συνάντηση, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του ΥΠΕΞ στο twitter, έντονο ήταν το ενδιαφέρον της σαουδαραβικής πλευράς για νέες επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα.

Riyadh: FM @NikosDendias meets w/ Yasir Othman Al-Rumayyan, Governor of #SaudiArabia's #PIF Public Investment Fund & Βoard members @PIFSaudi - Vivid interest for new investment opportunities in #Greece / Ο ΥΠΕΞ Ν. Δένδιας στο Public Investment Fund της Σαουδικής Αραβίας pic.twitter.com/Z9uF7FSByj