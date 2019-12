Ηχηρό μήνυμα στον Τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν και στον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Φαγιέζ αλ Σάρατζ, έστειλαν ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και ο Λίβυος πρωθυπουργός Αμπντουλάχ αλ Θάνι, μετά τη συνάντησή τους στην πόλη της Βεγγάζης. «Απορρίπτουμε τη συμφωνία που έκανε ο Σαράτζ με την Τουρκία» δήλωσε ο αλ Θάνι, ενώ από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι «ο Σαράτζ δεν έχει δικαίωμα να υπογράψει τέτοιες συμφωνίες».

Abdullah al-Thani PM of the Libyan Interim Government receives foreign minister of Greece Nikos Dendias in #Benghazi pic.twitter.com/OdkrQtAKYR