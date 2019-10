O Τζόνσον απειλεί με εκλογές αν δεν ψηφιστεί η συμφωνία

Την απειλή ότι θα αποσύρει τη Συμφωνία Αποχώρησης από τη Βουλή αν οι βουλευτές δεν συμμορφωθούν με το χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησής του εξαπέλυσε ο Μπόρις Τζόνσον κατά τη σημερινή έναρξη των εργασιών του σώματος.

«Δεν το θα αφήσω να τραβήξει μήνες, αν η βουλή αρνηθεί να προχωρήσει με το Brexit και καθυστερεί τα πάντα ως τον Ιανουάριο τότε αυτή η κυβέρνηση δεν θα συνεχίζει. Θα αποσύρουμε το νομοσχέδιο και θα πάμε σε γενικές εκλογές».

"If Parliament refuses to allow Brexit to happen... and decides to delay everything until January or possibly longer... the bill will have to be pulled" - UK PM Boris Johnson confirms he will call a general election if his Brexit bill is rejected



Latest: https://t.co/Du13GDQ1eu pic.twitter.com/jPifpp0mgs