Μονάδες του κινεζικού στρατού κοντά στα σύνορα με το Χονγκ Κονγκ

Σημαντικές μονάδες του κινεζικού στρατού έχουν μεταφερθεί στη γειτονική πόλη του Χονγκ Κονγκ, Σενζέν τις τελευταίες 30 ώρες, σημειώνουν διεθνή μέσα επικαλούμενα πηγές στην περιοχή.

Το Πεκίνο ανέφερε επισήμως ότι ο στρατός διεξάγει «ασκήσεις ρουτίνας», όμως φαίνεται ότι η παρουσία του στη Σενζέν αποτελεί «επίδειξη δύναμης» προς τους διαδηλωτές του Χονγκ Κονγκ, το οποίο απέχει μόλις 25 χιλιόμετρα.

Την μετακίνηση στρατού είχε προαναγγείλει μάλιστα η εφημερίδα που απηχεί τις απόψεις του Πεκίνου, Global Times.

The People’s Armed Police have been assembling in Shenzhen, a city bordering Hong Kong, in advance of apparent large-scale exercises, videos obtained by the Global Times have shown. https://t.co/3KgaXeHw3C pic.twitter.com/YXAORMay0W — Global Times (@globaltimesnews) August 12, 2019

China's state media has released footage showing increased military buildup in Shenzhen, on the border with Hong Kong.



They say that this is a routine drill, though critics fear that this is a message to Hong Kong protesters. pic.twitter.com/RRL9BS1yeW — DW News (@dwnews) August 14, 2019

Βίντεο από τις κινήσεις του στρατού στην Σενζέν ανέβασε και ο Αλεξάντερ Κράους πολιτικός σύμβουλος της Ευρωομάδας των Φιλελευθέρων Renew Europe.

Την παραπάνω πληροφορία έδωσε χθες αργά το βράδυ και ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω Twitter, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες τον ενημέρωσαν ότι η Κίνα έχει στείλει στρατό στα σύνορα με το Χονγκ Κονγκ και κάλεσε και τις δύο πλευρές, τους διαδηλωτές και το Πεκίνο να επιδείξουν ψυχραιμία.

Όπως είπε, είναι αισιόδοξος ότι η κρίση θα αποκλιμακωθεί προς όφελος τόσο των δικαιωμάτων των πολιτών όσο και προς όφελος της κυβέρνησης χωρίς να χρειαστεί «να πεθάνει ή τραυματιστεί σοβαρά κανείς».

Γιάννης Μαντζίκος